FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BSD2 XETR ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5 0.055 EUR

TKA XETR DE0007500001 THYSSENKRUPP AG O.N. 0.150 EUR

2KD XETR US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.116 EUR

VBK XETR DE000A0JL9W6 VERBIO VER.BIOENERGIE ON 0.150 EUR

SIEB XETR US8261975010 SIEMENS AG SP. ADR 1 3.486 EUR