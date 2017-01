First Graphite Ltd.: First Graphite Limited beschafft Geldmittel für weitere Entwicklung

27. Januar 2017

First Graphite Limited beschafft Geldmittel für weitere Entwicklung

First Graphite Limited (ASX: FGR) gibt bekannt, dass das Unternehmen die festen Zusagen für eine Aktienplatzierung zu 0,11 AUD für einen Erlös von 3,52 Mio. AUD erhalten hat. Die Ausgabe der 32 Mio. Aktien liegt gemäß Listing Rule 7.1 (Notierungsvorschrift der ASX) im Rahmen der Unternehmens-kapazität und benötigt nicht die Zustimmung der Aktionäre.

Far East Capital Limited, der Konsortialführer, hat mitgeteilt, dass die Platzierung von institutionellen Investoren und vermögenden Privatpersonen stark unterstützt wurde.

Nach Abschluss der Platzierung wird FGR in einer guten Position sein, die Entwicklung ihrer Graphentechnologiestrategien, einschließlich des vor Kurzem bekannt gegebenen BEST-Batterieprojekts, und die Produktion aus ihren eigenen Minen fortzusetzen, die zurzeit entwickelt werden.

Herr McGuckin, Managing Director, sagte: "Es ist erfreulich, dass wir 2017 mit einem soliden Kassenbestand beginnen können, und das unterstützen, was ein signifikantes Jahr mit Fortschritten an mehreren Fronten zu werden verspricht, von Graphit- und Graphenproduktion bis zu Fortschritten bei der Verwendung von Graphen. Dies ist das Jahr, in dem man uns zur Kenntnis nehmen wird."

Über First Graphite Ltd. (ASX: FGR):

First Graphite produziert hochwertigen Graphen aus hochgradigem sri- lankischen Ganggraphit.

First Graphite strebt danach, Graphenproduktionsverfahren zu entwickeln und geistiges Eigentum in Verbindung mit zu erwerben, was zusätzliche Einnahme-quellen bieten könnte.

Über Graphen:

Graphen, das hinreichend publizierte und jetzt berühmte zweidimensionale Kohlenstoffallotrop ist als Material so vielseitig wie irgendein anderes auf der Erde entdecktes Material. Seine erstaunlichen Eigenschaften als das leichteste und stärkste Material gegenüber seiner Fähigkeit Wärme und Strom besser als irgendein anders Material zu leiten bedeutet, dass es in eine riesige Zahl von Anwendungen integriert werden kann. Anfänglich bedeutet das, dass Graphen zur Verbesserung der Leistung und der Effizienz aktueller Materialien und Substanzen verwendet wird, aber in der Zukunft wird es ebenfalls in Verbindung mit anderen zweidimensionalen Kristallen entwickelt werden, um einige noch erstaunlichere Verbindungen zu erzeugen, die in ein noch breiteres Anwendungsspektrum passen werden.

Ein Forschungsgebiet, das sehr intensiv studiert wird, ist die Energiespeicherung. Zurzeit arbeiten Wissenschaftler an der Verbesserung der Speicherkapazitäten von Lithium-Ionen-Batterien (durch Einfügen von Graphen als eine Anode), um viel größere Speicherkapazitäten mit viel längerer Lebensdauer und Ladezeiten anzubieten. Das Graphen wird ebenfalls studiert und entwickelt, um bei der Herstellung von Superkondensatoren Anwendung zu finden, die sehr schnell aufgeladen werden können und ebenfalls eine große Strommenge speichern können.

Beschaffenheit des Ganggraphits:

Das Graphitablagerungsmodell für Sri Lanka wird am besten von unten nach oben beschrieben: In den metamorphen Sedimenten bildeten sich Dehnungsrisse durch die Faltung der Sedimente. Dies führte zur Ausbildung von Förder-kanälen für die hydrothermale Ablagerung von qualitativ sehr hochwertigem Ganggrafit. Durch den Abbau in der Vergangenheit ist bekannt, dass die Mächtigkeit und der Qualitätsgrad dieser Gänge mit der Tiefe zunehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

First Graphite Ltd. Craig McGuckin Managing Director Peter R. Youd Executive Director info@firstgraphite.com.au www.firstgraphite.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.com

