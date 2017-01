Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt am Main (pta012/27.01.2017/09:00) - Die Fritz Nols AG plant, das

Schweizer Asset Management-Geschäft der 100% Tochtergesellschaft Da Vinci Invest

AG in die Innovative Investment Solutions GmbH zu konsolidieren. Durch die

Konsolidierung werden die regulatorischen Kosten gesenkt und neue

Geschäftsmöglichkeiten erschlossen. Die Transaktion unterliegt der BAFIN

Genehmigung. Die Assets under Management (AUM) von Da Vinci haben sich im Jahr

2016 aufgrund neuer Zuflüsse und neuer Mittel mehr als verdoppelt.



Die 1975 gegründete Fritz Nols AG war ein traditionsreicher deutscher

Börsenmakler, der sich jetzt auf die Kapitalmarktberatung bei Börsengängen, M&A,

Emission von Unternehmensanleihen von kleinen und mittelständischen Unternehmen

spezialisiert. Die 100% Tochter Da Vinci Invest AG verwaltet Investmentfonds in

Singapur und Cayman Islands, die u.a. die Investmentstrategie Distressed &

Special Situations (Unternehmen in schwierigen Phasen vorwiegend im

Finanzdienstleistungssektor) verfolgen. Weitere Investmentstrategien sind aus

dem Bereich Hochfrequenzhandel mit der Spezialisierung auf Systematic

Quantitative CTA (Nachrichtenbezogene quantitative Handelssysteme). Durch die

Akquisition und Konsolidierung von Finanzdienstleistungsunternehmen wie

notleidenden Vermögensverwaltern und Banken generiert die Fritz Nols AG Werte

mit der Zentralisierung von Compliance, Risikomanagement, Portfoliomanagement,

Marketing und Administration.



Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Fritz

Nols AG. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen,

Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und

Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich

von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben

nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Die Fritz Nols AG

beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und

übernimmt dafür keine Verpflichtung. Zudem kann keine Gewähr für die zukünftige

Geschäftsentwicklung übernommen werden. Möglichweise treten Entwicklungen ein,

die dazu führen, dass verschiedene Projekte nicht wie geplant realisierbar sind

oder Investitionen sich im Nachhinein als nicht sinnvoll erweisen. Die Fritz

Nols AG übernimmt keine Haftung.



(Ende)



Aussender: Fritz Nols AG

Adresse: Bleichstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Hendrik Klein

Tel.: +49 30 120 856 33

E-Mail: hk@fritznols.com

Website: www.fritznols.com



ISIN(s): DE0005070908 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1485504000700



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 27, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)