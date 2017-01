Wien - Die laufende Berichtssaison stand gestern Abend in den USA ganz im Zeichen der Technologie-Schwergewichte Alphabet, Microsoft und Intel, wobei deren Quartalsergebnisse insgesamt ein gemischtes Bild boten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Während Microsoft mit seinem ausgezeichneten Wachstum bei den Cloud-Erlösen habe überzeugen können, habe Alphabet trotz einer starken Umsatzentwicklung wegen hoher Aufwendungen und Investitionen (vor allem in seine Cloud-Infrastruktur) die Gewinn-Erwartungen der Analysten verfehlt.

