Wien - Non-Financials kamen gestern, nach einem Tag Pause, zurück an den Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sixt habe eine EUR denominierte Senior Unsecured Anleihe im Volumen von EUR 250 Mio. bei MS+130 BP (Laufzeit vier Jahre) gepreist. Die italienische Atlantia SpA sei mit einer Benchmark EUR denominierten Senior Unsecured Emission im Volumen von EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von acht Jahren an den Markt (MS+105 BP) gekommen.

