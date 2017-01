Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Unmittelbar nach seiner Benennung zum SPD-Kanzlerkandidaten ist Martin Schulz zumindest im ZDF-Politbarometer seiner politischen Gegnerin Angela Merkel (CDU) dicht auf die Pelle gerückt. Bei der Frage, wen die Deutschen lieber als Kanzler oder Kanzlerin hätten, wünschen sich demnach 44 Prozent Angela Merkel und 40 Prozent Martin Schulz. Von den CDU/CSU-Anhängern sprechen sich 81 Prozent für Merkel aus, der Rückhalt von Schulz bei den SPD-Anhängern fällt mit 71 Prozent etwas geringer aus.

Die Liste der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker wurde von den Befragten Anfang Januar neu bestimmt. Mit dabei ist nun Martin Schulz, ausgeschieden ist der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir. Die beste Bewertung erhält weiterhin der SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier; er erreicht einen Durchschnittswert von 2,5 auf der Skala von plus 5 bis minus 5.

SPD legt drei Punkte zu

Martin Schulz, erstmals überhaupt in den Top Ten, kommt auf Platz zwei mit 2,0. Es folgt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen mit 1,9. CDU-Chefin Merkel kommt auf eine 1,8, gefolgt von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit 1,7.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, könnte die SPD mit 24 Prozent (plus 3) deutlich zulegen, bleibt aber weiterhin klar hinter den Schwesterparteien CDU/CSU, die unverändert auf 36 Prozent kämen. Die Linke könnte mit 10 Prozent (plus 1) rechnen, die Grünen mit nur noch 8 Prozent (minus 2) und die FDP unverändert mit 6 Prozent. Die AfD verschlechterte sich auf 11 Prozent (minus 2).

Die Umfrage zum Politbarometer wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen in der Zeit vom 24. bis 26. Januar bei 1.303 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Die Befragung ist den Angaben zufolge repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2017 04:36 ET (09:36 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.