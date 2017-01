Nach nur einem Jahr wirft Christine Hohmann-Dennhardt bei VW hin. Wenn es ganz schlecht läuft für VW, heizt ihr Ausscheiden Dieselgate weiter an. Es droht ein Skandal nach dem Skandal, und es wäre nicht der erste.

Nach gerade mal einem Jahr schmeißt Christine Hohmann-Dennhardt bei Volkswagen das Handtuch. Die Compliance-Koryphäe, die die Antwort des Konzerns auf den Dieselskandal sein sollte, geht - der Skandal bleibt. Wenn es dumm läuft für VW, heizt ihr Ausscheiden Dieselgate sogar weiter an, statt, wie ursprünglich geplant, dessen Schäden wenigstens einzudämmen.

Der Grund ist simpel und fast schon langweilig, weil schon so oft vorgetragen: VW ist kein normales Unternehmen. Das ist nicht despektierlich gemeint, sondern eine ganz neutrale Feststellung - und eine, die in Wolfsburg in der Regel auch nicht bestritten wird. Der Konzern ist zur einen Hälfte eine gewerkschafts- und politikregierte Arbeitsplatzmaschine. Je mehr Jobs, umso besser.

Zur anderen Hälfte ist es ein Familienunternehmen der Porsches und Piëchs, mit all den damit verbundenen Stärken und Schwächen. Die Eigenheiten von VW werden für alles mögliche verantwortlich gemacht, in Krisenzeiten für die Krise, in Jubeljahren für Rekordzahlen.

Gerade ist dieser unvergleichliche Konzern wieder mal in der Krise, wahrscheinlich in der schwersten der Unternehmensgeschichte. Die 99,99 Prozent der rund 600.000 Mitarbeiter, die sich im Dieselskandal nichts zuschulden kommen ...

