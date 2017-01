Unterföhring (ots) -



- Sky baut Bereich zur Betrugsbekämpfung aus - Mit Kati Gottschalk und Marlen Repetowska erweitert Sky das Team Fraudmanagement um Alexandra Deinath - Potenzieller Schaden in Millionenhöhe durch illegale Ausstrahlungen von Sky in der Gastronomie - Paul Sexton-Chadwick, Sky: "Unsere ehrlichen Kunden verlangen zu Recht, dass wir den Wert unseres Produkts für sie schützen und gegen Missbrauch und Betrug vorgehen"



Unterföhring, 27. Januar 2017 - Potenzielle illegale Ausstrahlungen der Sky Programme können bei Sky einen Schaden in Millionenhöhe erzeugen. Um diesem Risiko vorzubeugen und den Wert des Produkts zu wahren, hat Sky im letzten Jahr mit dem Fachbereich Fraudmanagement neue Strukturen zur Verhinderung von Betrugsfällen geschaffen. Um die Bekämpfung zu intensivieren wurde der Bereich nun um zwei Expertinnen erweitert. Marlen Repetowska (42) und Kati Gottschalk (33) berichten an Alexandra Deinath, Director Fraudmanagement bei Sky Business Solutions.



Fraudmanagement bei Sky Marlen Repetowska verantwortet als "Head of Fraud Prevention & Projects" die Weiterentwicklung der Methoden zur Detektion von Schwarzsehern sowie die Steuerung der relevanten Kontrollen. Des Weiteren implementiert sie eine umfassende Datenintelligenz zur optimalen, zielgerichteten Prüfung von entsprechenden Objekten. Marlen Repetowska hat zuvor für Telefonica Germany die Bereiche Credit-Check, Highspend-Management, Fraud-Centre, Dealer-Monitoring sowie Special Risk geleitet und führte dort bereits ein neues Online-Fraud-Präventionstool ein. Kati Gottschalk ist seit 2011 bei Sky in der Abteilung Business Solutions für Business Insights und Pricing & Analysis tätig und machte sich dort ein umfassendes Bild der Strukturen, Abläufe und Zahlen des Marktes. Die Diplomkauffrau wechselte im März 2016 zu Alexandra Deinath ins Team und unterstützt hier als "Head of Fraud & Risk Operations" die Weiterentwicklung der Gastrokontrollprozesse sowie die Betreuung der Abmahnprozesse.



Paul Sexton-Chadwick, Senior Vice President Business Solutions: "Unser Produkt hat für die Gastronomie und Hotellerie einen sehr hohen Wert und bringt geldwerte Vorteile. Unsere ehrlichen Kunden verlangen zu Recht, dass wir diesen Vorteil für sie schützen und gegen Missbrauch und Betrug vorgehen. Mit Marlen Repetowska und Kati Gottschalk erweitern wir unser Betrugsmanagement mit zwei Expertinnen und können damit die Betrugsprävention und -bekämpfung in Gastronomie- und Hotelbetrieben noch weiter optimieren und noch effektivere Prozessabläufe für den Umgang mit Betrugsfällen etablieren."



Mit über 140.000 Kontrollen jährlich in Deutschland und Österreich ist Sky bereits umfassend in der Betrugsbekämpfung aktiv. Werden Betrugsfälle ermittelt, erhebt Sky wegen illegaler Nutzung privater Smartcards in Gewerbeeinheiten wie Bars, Hotels oder anderen Betriebsarten sowie wegen deren Weitergabe an Dritte zur illegalen Verwendung regelmäßig zivilrechtlich Anklage.



Über Sky Deutschland: Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).



