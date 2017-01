Die Börsenblogger um 12: DAX-Rekordjagd legt Pause ein

Zur Wochenmitte sah es noch so aus, als wollte der DAX gleich in Richtung Allzeithoch bei 12.390 Punkten marschieren. Am Freitagmittag legt das wichtigste deutsche Börsenbarometer jedoch eine Pause ein. Trotz oder gerade wegen Donald Trump. Wieder einmal.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 11.822

MDAX +0,0% 22.864

TecDAX -0,1% 1.858

SDAX -0,1% 9.866

Euro Stoxx 50 -0,6% 3.300

Die Topwerte im DAX sind Lufthansa, Deutsche Börse und thyssenkrupp. Dabei wird die Marktstimmung einmal mehr von Donald Trump und der Frage bestimmt, was seine Präsidentschaft für Europa bedeutet. Auch E.ON und andere Anbieter von Erneuerbaren Energie schauen auf den 45. Präsidenten der USA.

