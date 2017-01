Auf manche Aktien stehen die Anleger in erster Linie wegen der hohen Dividendenrendite - da kommt es gar nicht mal so sehr auf das dahinter stehende Geschäftsmodell an. Ein Beispiel ist offenbar der vor geraumer Zeit nach London ausgewanderte Lotteriespezialist ZEAL Networks, einigen Investor ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...