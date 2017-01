Bonn - Das Bundeskartellamt hat die geplante Minderheitsbeteiligung von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF), Niederlande, an der Carl Zeiss SMT Holding GmbH & Co. KG, Deutschland, freigegeben. So das Bundeskartellamt in einer aktuellen Pressemitteilung.

