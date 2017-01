Für GoPro glich das Jahr 2016 einem Fiasko. An die erste Drohne des Konzerns wurden hohe Erwartungen geknüpft. Als diese dann abstürzte und vom Markt genommen werden musste, ging es auch für die Aktie nach unten. Nun will man eine aktualisierte und verbesserte Version der Drohne auf den Markt bringen. Was hier geplant ist, weiß Florian Söllner vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Florian Söllner analysiert im Gepräch mit Moderator Marco Uome außerdem PayPal, Apple, Manz, Polytec, Rocket Internet und Artnet. Die komplette Sendung finden Sie HIER.