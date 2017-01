Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta027/27.01.2017/14:37) - In der heutigen außerordentlichen

Hauptversammlung der conwert Immobilien Invest SE (conwert) wurden Rolf Buch,

Prof. Dr. A. Stefan Kirsten, Fabian Heß und Sabine Gleiß neu in den

Verwaltungsrat gewählt. Wieder gewählt wurden Peter Hohlbein und Andreas Lehner.



In der anschließenden konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats wurden

Rolf Buch zum Vorsitzenden und Prof. Dr. A. Stefan Kirsten zum stellvertretenden

Vorsitzenden gewählt.



Die Abstimmungsergebnisse zu sämtlichen Tagesordnungspunkten wurden auf der

Webseite von conwert unter

http://www.conwert.com/de/investor-relations/hauptversammlung veröffentlicht.



