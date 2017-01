Die frostigen Winterferien abgeschüttelt, startet der KMU-Anleihen-Markt langsam und gemächlich ins neue Jahr. Nach und nach liefern die Emittenten erste Informationen rund um Unternehmen und Anleihen - bislang ohne große Überraschung oder gar Aufschreckung. Das war im Januar vor einem Jahr noch ganz anders als mit Scholz und German Pellets gleich zwei dicke Brocken am Markt ins Wasser fielen und einen mittelschweren Tsunami entfachten. In 2017 ist die Lage bislang eine andere - auch wenn in diesem Jahr noch mehr Anleihegeld zurückgezahlt werden muss - alles liegt (noch) in "ruhigem Fahrwasser" wie unser Kolumnist Marius Hoerner in seiner vielbeachteten Kolumne über das Licht am Ende des Tunnels schreibt.

Was lässt sich über die vierte Kalenderwoche KW04 des Jahres sagen? Die Deutsche Rohstoff AG wechselt als erstes Unternehmen "offiziell" in das neue KMU-Segment der Börse Frankfurt, das am 01. März 2017 das Licht der Welt erblicken wird. Weitere Unternehmen werden sicherlich folgen. Die Sixt Leasing ...

