Treue Leser des Investor Magazins wissen, dass wir eigentlich eher konservativ berichten und im Gegensatz zu vielen anderen Blättern nicht "euphorisch" werden. Doch bei Cordoba Minerals sind wir am Montagmorgen in die Luft gesprungen und haben dabei die Fersen zusammengeschlagen. Am Dienstag ist unsere Begeisterung auch auf Facebook übergeschwappt, dann nämlich als die Aktie im Hoch 891% seit Erstempfehlung im Plus lag. Wir haben das Papier in unserer Ausgabe 193 als Top-Pick 2017 vorgestellt und liegen bis jetzt goldrichtig. Auch unser Musterdepot konnte natürlich von der Kursexplosion profitieren und zog an.

Sensationell gute Bohrdaten

Ausgelöst wurde die Preisrallye durch die Veröffentlichung sensationeller Bohrergebnisse vom Alacran-Projekt in Kolumbien. Ein Bohrloch stieß auf wahnsinnige 4,400 g/t Gold (!!!), 10,25% Kupfer, 24.75% Zink und 347 g/t Silber. Der Markt hat exakt auf solch ein Ergebnis gewartet, berichtete uns CEO Mario Stifano im Rahmen der RoundUp-Konferenz am gestrigen Dienstag. Er rechnet 2017 mit weiteren erstklassigen Ergebnissen und einer weiteren positiven Entwicklung des Börsenkurses. Dies ist nachvollziehbar, denn Cordoba ist trotz der jüngsten Rallye günstig bewertet. In Gesprächen mit Experten in Vancouver konnten wir zudem erfahren, dass interne Kalkulationen dem Alacran-Projekt alleine auf der bisherigen Ressource basierend einen Net-Asset Value von rund 500 Mio. Dollar zurechnet. Die Aktie notiert derzeit noch weit von dieser Marke entfernt. Mit einer Marktkapitalisierung von lediglich rund 100 Mio. CAD ist noch viel Luft nach oben. Die Aktie ist für uns ein Langfrist-Favorit. Nach der Rallye konsolidiert der Wert nun ein wenig.

