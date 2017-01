Die Deutsche Bank hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Zahlen für das vierte Quartal von 8,50 auf 10,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Wegen erwarteter positiver Impulse durch den iPhone-Hersteller Apple habe er seine 2018er Ergebnisschätzung (EPS) für den Chiphersteller deutlich angehoben, schrieb Analyst Robert Sanders in einer Studie vom Freitag. Er ziehe allerdings die Aktien der österreichischen AMS vor. Sie seien als "reineres Investment", wenn es darum gehe, auf einen Trend in Richtung Zunahme an optischen Sensoren in Smartphones zu setzen./ck/gl

ISIN: NL0000226223