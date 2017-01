Anfang 2016 überraschte Bet-at-home.com die Anleger mit einer kräftigen Anhebung der Dividende. Daraus wollen die Vorstände des Online-Wettanbieters aus dem beschaulichen Linz offenbar eine Tradition werden lassen. Denn auch dieses Jahr beginnt mit einer positiven Nachricht. Am Montag nämlich gab das Unternehmen eine Prognoseanhebung bekannt. Ad hoc informierte man die Öffentlichkeit, dass aufgrund der "äußerst positiven Geschäftsentwicklung" im vierten Quartal 2016 die eigene Guidance nach vorläufigen Zahlen übertroffen wurde.

Aktie markiert Rekord

So werde das EBITDA bei 33 statt 30 Mio. Euro liegen. Bei den Brutto-Wett- und Gamingerträgen wird entgegen der ursprünglichen Prognose von 134 Mio. ein Betrag von 138 Mio. Euro erreicht. Die Marketingaktivitäten im Jahr der Fußball-Europameisterschaft haben sich für das österreichische Unternehmen also bezahlt gemacht. Die Investoren ließen sich daraufhin nicht zweimal bitten. Die Aktie übersprang am Dienstag die 90 Euro-Marke und markierte damit ein neues Allzeithoch. Aber selbst damit kommt sie auf ein akzeptables 2018er KGV von 17.

Kommt bald die SDAX-Aufnahme?

Nun wird es immer wahrscheinlicher, dass das Unternehmen 2017 den Sprung in den SDAX schaffen könnte. Der Börsenwert liegt aktuell bei rund 645 Mio. Euro, der für die Indexaufnahme maßgebliche Freefloat bei etwa 45%. Hinzu kommt, dass am 17. Mai die Hauptversammlung stattfindet. Bis dahin dürfte noch der eine oder andere Investor auf die Dividendenqualitäten der Aktie aufmerksam werden. Selbst auf dem momentanen Rekordniveau liegt die Ausschüttungsrendite bei mindestens 5,4% für 2016. Bei dem Papier liegen wir seit Erstempfehlung im Januar 2014 mit mehr als 550% im Plus. Im Musterdepot brachte uns Bet-and-home.com bisher +40%.

