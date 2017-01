Das weitläufige Anwesen und letzte Wohnhaus von Pablo Picasso in Mougins (Frankreich) ist zu einem nicht genannten Betrag an Financier Rayo Withanage aus Brunei verkauft worden. Der Bürgermeister von Mougins bestätigte in einer offiziellen Pressemitteilung den Verkauf, wie das Wall Street Journal berichtete.

Rayo Withanage mit Wohnsitz auf den Bermudas und in London ist Gründer und Chairman von Scepter Partners, einer Direktinvestitions- und Handelsbank für staatliche Investoren. Neben Seiner Hoheit Prinz Abdul Ali Yil Kabier aus der Königsfamilie von Brunei ist er zudem Gründer der BMB Group.

Die repräsentative Immobilie L'Antre du Minotaure (die Höhle des Minotaurus) gilt weithin als eins der schönsten Anwesen im Süden Frankreichs.

Das Terrain, das kürzlich unter der Leitung des renommierten Architekten Axel Vervoordt aufwendig renoviert wurde, ist drei Hektar groß und umfasst Olivenhaine, die mehr als 500 Jahre alt sind. Die Immobilie ist die größte Liegenschaft ihrer Art in der Gegend.

Im Haupthaus lag eine der produktivsten Werkstätten Picassos, während er dort mit seiner Frau Jacqueline und deren Tochter Cathérine lebte. Das Haus und die Gärten wurden von Picasso persönlich angelegt und sie enthalten Originalkunstwerke und -möbel. Bei seinem Tod waren noch Kunstwerke im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar im Gebäude vorhanden.

Vor Picasso gehörte das Haus der Guinness-Familie. Es war berühmt dafür, dass Winston Churchill, der dort einige Werke gemalt hat, es regelmäßig als Feriendomizil im Sommer nutzte. Die Ursprünge des Hauses liegen in einer über tausendjährigen Abtei unweit von Notre-Dame-De-Vie, eine der ältesten Kapellen der Region. Die in Frankreich hochgelobten Gärten verfügen über einige der größten Glyzinien Europas und eine spezielle Rosensorte, die von Picasso selbst gezüchtet wurde und nur auf dem Anwesen wächst.

Unter dem neuen Besitzer wird das Anwesen von lokalen Stiftungen für gemeinnützige Zwecke sowie zur Förderung von Kunst im Rahmen von Veranstaltungen verwendet. Die Erlöse werden für nachhaltige Entwicklungsinitiativen mit Sitz in Monaco gespendet.

Das Anwesen befand sich zuletzt im Besitz des niederländischen Immobilienunternehmers Tom Moeskops und der BMB Alliance. Der Verkauf war Teil einer Umstrukturierung der BMB Group, die ihre Vermögenswerte ausgliederte, um Scepter Partners zu gründen, und wurde Ende letzten Jahres abgeschlossen.

Über Rayo Withanage

Rayo Withanage ist Gründer und Executive Chairman von Scepter Partners. Ausgebildet als M&A-Anwalt und mit einem Master der London School of Economics, war er federführend bei der Entwicklung des Merchant-Banking- und Principal-Investmentgeschäfts von Scepter Partners, einem Kapitelkonsortium aus Familien- und Staatsinvestoren. Die Geschäftsleitung von Scepter ist eine Ausgründung der Blackstone Group unter der Leitung von Anthony Steains im Jahr 2015. Mit Hauptsitz auf den Bermudas und Niederlassungen in New York und Hongkong, wird Scepter durch ein Vermögen in Höhe von mehr als 14 Milliarden US-Dollar unterstützt. Das Unternehmen wurde gegründet, um Large-Cap-Vermögenswerte mit Schwerpunkt auf Rohstoffen, Infrastruktur, Immobilien sowie Medien und Telekommunikation zu erwerben. Rayo Withanage ist sri-lankischer und portugiesischer Abstammung. Er wurde auf den Fidschiinseln geboren und wuchs überwiegend auf den Bermudas, Neuseeland und Brunei auf.

