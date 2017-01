In der Wochensicht ist vorne: FedEx Corp 5,49% vor United Parcel Service 2,72%, PostNL 2,07%, TNT Express 1,59%, Deutsche Post 1,16%, Nippon Express 0,99% und Österreichische Post 0,89%. In der Monatssicht ist vorne: TNT Express 8,45% vor Österreichische Post 4,3% , FedEx Corp 2,82% , Deutsche Post 1,84% , United Parcel Service 1,69% , PostNL 0,2% und Nippon Express -0,02% . Year-to-date lag per letztem Schlusskurs TNT Express 8,34% (Vorjahr: 41,02 Prozent) im Plus. Dahinter FedEx Corp 5,22% (Vorjahr: 24,82 Prozent) und Österreichische Post 4,53% (Vorjahr: -5,17 Prozent). PostNL 0,02% (Vorjahr: 17,22 Prozent) im Plus. Dahinter Nippon...

