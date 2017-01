Die EZB hat das Zinstief in Europa zementiert. Schwere Zeiten für Sparer, deren Altverträge weitere Banken laut einem Bericht kündigen wollen. Aber es gibt noch Auswege, meint das Bankhaus Metzler.

Die anhaltenden Niedrigzinsen in Europa bedrohen nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung weitere Sparverträge. Wie das Blatt am Samstag schrieb, müssen sich Kunden von Banken und Sparkassen mit Kündigungen auseinandersetzen, weil die Institute einst hohe Zinszusagen aus Altverträgen nur noch schwer finanzieren können. "Tausende Verbraucher erhalten die Kündigung, werden in andere Anlagen gedrängt", hieß es in dem Bericht, der auch Beispiele nannte. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband war bis Samstagmittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Fälle, in denen Banken aus zum Teil hochverzinsten Verträgen aussteigen wollten, sind bereits früher bekannt geworden. So hatte sich die Ulmer Sparkasse vor einem Jahr nach langem Streit außergerichtlich mit Sparern geeinigt. Sie wollte wegen des anhaltenden Zinstiefs Tausende Kunden aus sogenannten Scala-Verträgen herauslocken. Mitte November scheiterte die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt vorerst in einem Prozess gegen die Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld ...

