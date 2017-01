von Wolfgang Eder, Gastautor von Euro am Sonntag Über kaum eine Branche ist in den letzten zwölf Monaten so viel in den europäischen Wirtschaftsmedien geschrieben worden wie über die Stahlindustrie - oder besser gesagt, deren nicht enden wollende Krise. Dabei machen immer dieselben Schlagworte die Runde: globale Überkapazitäten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...