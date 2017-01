Die gute Börsenstimmung schickt die Wall Street auf Rekordhöhen. Doch die Analysten warnen: Enttäuschungen seien vorprogrammiert. Die Experten kennen auch die Auslöser. Was in der kommenden Woche die Märkte bewegt.

Unter den Börsianern gibt es ein Top-Thema: Donald Trump. Seit dem 8. November scheint eine neue Zeitrechnung angebrochen zu sein. Die Wall Street streifte alle Besorgnisse im Vorfeld der Wahl des US-Präsidenten ab und sieht seit der Wahl Trump als Garant für eine erstarkende Wirtschaft. Das jüngste Signal dafür war ein Dow-Jones-Index über 20.000 Punkten. Der Dax dagegen hat sein historisches Hoch noch nicht erreicht.

Parallel zur guten Laune der Börsianer steigt jedoch die Skepsis der Analysten. Dazu passt die Einschätzung durch Dwight Bolden von Metzler Capital Markets: "Dass der Populismus, mit dem der neue US-Präsident seine Politik betriebt, auch große Gefahren für das globale Wirtschaftssystem birgt, wird derzeit noch völlig ausgeblendet."

Der Metzler-Analyst urteilt: "Die Stimmung am Markt lässt sich derzeit am treffendsten mit ,selbstgefällig' bezeichnen." Er bündelt sein Urteil in den Worten: "Die Wahrscheinlichkeit ...

