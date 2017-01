Ottawa (awp/sda/afp) - Der US-Autohersteller General Motors (GM) verlagert nach Gewerkschaftsangaben mehr als 600 Arbeitsplätze von Kanada nach Mexiko. In der Fabrik in Ingersoll in der Provinz Ontario seien insgesamt 625 Entlassungen vorgesehen, teilte die kanadische Gewerkschaft UNIFOR am Freitag mit. Das entspricht einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...