Die Transaktion folgt auf regulatorische Zulassungen



Gemeinsam produzieren die Unternehmen über ein globales Netzwerk aus 21 Herstellungszentren nuklearmedizinische Diagnostik- und Therapielösungen für mehr als 14 Millionen Patienten jährlich. Das Netzwerk verfügt über eine Kundenbasis aus über 6.000 öffentlichen und privaten Krankenhäusern weltweit.



IBA Molecular hat erfolgreich seine Akquisition von Mallinckrodt Nuclear Imaging abgeschlossen, die im Jahr 2016 nach dem Erhalt der regulatorischen Zulassungen bekanntgegeben wurde.



Diese Fusion vereint zwei führende Unternehmen der nuklearmedizinischen Bildgebung und Therapie, die sich hinsichtlich Leistung, Herstellungskapazitäten, kommerzieller Verteilung und operativen Netzwerken komplementär ergänzen. Das vergrößerte Unternehmen wird über 1.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigen und mehr als 6.000 öffentliche und private Krankenhäuser mit nuklearmedizinischen Produkten versorgen. Es wird 21 Herstellungszentren umfassen (inklusive drei SPECT[1]-Standorte, eine Molybdän-Herstellungseinrichtung und 17 PET[2]-Standorte). Der kommerzielle Vertrieb in 60 Ländern, ermöglich es eine umfassende Kundenbetreuung zu gewährleisten. Pro Jahr wird das gemeinsame Unternehmen potenziell lebensrettende und schmerzreduzierende Diagnostik- und Therapielösungen für mehr als 14 Millionen Patienten weltweit bereitstellen.



Die nuklearmedizinische Bildgebung und Therapie wird auch weiterhin das Kernstück dieses vergrößerten Unternehmens sein, da der Investitionsplan vorsieht, in den Ausbau zusätzlicher Produktangebote zu investieren.



Um die weiteren Ambitionen des vergrößerten Unternehmens wiederzugeben, werden derzeit ein neuer Name und eine neue Marke entwickelt, die in den nächsten Monaten vorgestellt werden. In der Zwischenzeit werden die zwei Unternehmen weiterhin mit ihren Kunden und Anbietern als IBA Molecular und Mallinckrodt Nuclear Imaging interagieren. Das Tagesgeschäft wird bis auf weiteres wie gewohnt weiterlaufen.



Die Bekanntgabe kommentierend erklärte Renaud Dehareng, aktueller CEO von IBA Molecular und neuer CEO des vergrößerten Konzerns: "Wir haben ein Weltklasseunternehmen für nuklearmedizinische Bildgebung und Therapie geschaffen. Die Zukunftsprognosen sprechen für sich. Wir werden unsere Größe, unsere globale Reichweite und unsere Herstellungsstandorte dazu nutzen, erstklassige und stärker fokussierte nuklearmedizinische Produkte und Dienste bereitzustellen, auf die sich unsere Kunden täglich verlassen können."



Im Auftrag von CapVest (dessen Eigentum sich das vergrößerte Unternehmen befindet) kommentierte Kate Briant, CapVest Partner und Vorsitzende des Vorstands: "Die nuklearmedizinische Bildgebung und Therapie ist eine grundlegende und wichtige Anwendung in der modernen Medizin, die durch eine positive und langfristige Entwicklungsprognose untermauert wird. Wir sind begeistert, dass wir diese Akquisition abgeschlossen haben, da es die Führungsstärke unseres Konzerns in diesem attraktiven Segment weiter konsolidiert. Wir glauben, dass es viele weitere Wachstumsmöglichkeiten geben wird, die wir durch ein weiteres Wachstum des Markts in den kommenden Jahren nutzen wollen. Wir freuen uns darauf, eng mit Renaud Dehareng und seinem neuen Führungsteam zusammenzuarbeiten, während sie deren ambitionierte Wachstumspläne für das Unternehmen verfolgen.



Informationen zur nuklearmedizinischen Bildgebung



Die Nuklearmedizin ist ein medizinscher Fachbereich, in welchen hochspezialisierte Bildgebungsverfahren eingesetzt werden, um Krankheiten früher und genauer zu diagnostizieren und somit frühzeitig zu behandeln. Hierdurch kann der Behandlungserfolg für die Patienten erhöht und somit auch die langfristigen Behandlungskosten reduziert werden.



Informationen zu IBA Molecular



IBA Molecular ist ein globaler Anbieter von molekularer Bildgebung und anderen Diagnostik- und Therapietechnologien in der Nuklearmedizin. Das Unternehmen ist an 18 Standorten weltweit tätig und steht einer wachsenden Kundenbasis aus privaten Krankenhäusern und Gesundheits-/Bildgebungskliniken in über 70 Ländern zur Verfügung. Es produziert radioaktive Substanzen (Tracer), die in der molekularen Bildgebung und Therapie genutzt werden, um eine Reihe von häufigen Krankheiten wie Krebs oder die Erkrankung des Herzens, Gehirns oder der Knochen zu diagnostizieren und z.B. im Falle der rheumatoiden Arthrose zu therapieren.



IBA Molecular wurde im Jahr 2012 nach der Übernahme der Radiopharmaka-Abteilung von Ion Beam Applications (IBA) SA gegründet. IBA SA ist ein in Europa ansässiges führendes Unternehmen, das an der europaweiten Börse 'Euronext' gelistet ist. Im Jahr 2016 wurde IBA Molecular von CapVest erworben. IBA Molecular ist heute ein von IBA SA vollständig getrenntes Unternehmen.



Informationen zum Unternehmen Mallinckrodt Nuclear Imaging



Mallinckrodts nuklearmedizinisches Unternehmen ist ein weltweit tätiger Hersteller des medizinischen Isotops Molybdän-99 und seinen Derivaten, Technetium-99m, die in medizinischen Verfahren weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen verfügt über Herstellungsbetriebe in den USA und in den Niederlanden. Deren Produkte sind in vielen Ländern als nuklearmedizinisches Arzneimittel zugelassen. Mehr als zwei Drittel der Umsätze werden z.Zt. in den USA erzielt.



Informationen zu CapVest



CapVest wurde im Jahr 1999 gegründet und ist eine führende Privatkapitalgesellschaft mit einer starken Erfolgsbilanz. Die Investitionsstrategie der Gesellschaft ist auf die Identifikation und die Verwaltung von Investitionen in Ländern konzentriert, die innovative Produkte und Dienstleistungen bereitstellen. Als engagierter Investor arbeitet CapVest eng mit dem jeweiligen Firmenmanagement zusammen, um das Wachstumspotenzial der einzelnen Unternehmen, in welche CapVest investiert hat, durch eine Kombination aus organischem und durch Akquisitionen gefördertem Wachstum zu vergrößern.



Redaktionelle Hinweise



[1]SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) und [2]PET (Positronen-Emissions-Tomographie) sind typische nuklearmedizinische Bildgebungstechniken, bei welchen radioaktive Substanzen genutzt werden, um die Diagnose von zahlreichen Krankheiten z.B. in den Bereichen Onkologie, Kardiologie und Neurologie zu unterstützen.



