Das erste Telefonat zwischen dem neuen US-Präsidenten und der Kanzlerin war nach sehr kritischen Äußerungen Trumps über Merkel mit Spannung erwartet worden. Doch beide finden bei manchen Themen wohl einen Grundkonsens.

US-Präsident Donald Trump und Kanzlerin Angela Merkel haben in ihrem ersten Telefonat die "fundamentale Bedeutung" der Nato für die transatlantischen Beziehungen und die Bewahrung von Frieden und Stabilität betont. Sie bekräftigten zudem die Absicht, "die ohnehin schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren noch zu vertiefen", wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung vom Samstagabend heißt.

Wie Regierungssprecher Steffen Seibert weiter mitteilte, nahm Trump die Einladung Merkels zum G20-Gipfel in Hamburg im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...