Die CSU will einen radikalen Wechsel in der Russland- und in der Flüchtlingspolitik. Die Partei sieht sich durch Donald Trump gestärkt - und bringt mit Karl Theodor zu Guttenberg einen Hoffnungsträger zurück, in dem manch einer in der Union schon eine Alternative zu Merkel sieht.

Die CSU will die Bundespolitik der Union aufmischen: Für den früheren Bundeswirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg könnte es nach Aussage von Horst Seehofer in der Bild-Zeitung ein Comeback in der CSU schon in diesem Jahr geben. Er bemühe sich darum, "dass uns Guttenberg mit seiner internationalen Erfahrung im Bundestagswahlkampf unterstützt." Er fände es großartig, wenn Guttenberg "seiner politischen Familie, der CSU, in diesem entscheidenden Jahr 2017 hilft", sagte Seehofer. Der Spiegel hatte am Samstag berichtet, dass sich Guttenberg bereit erklärt hat, für mehrere große Wahlkampf-Kundgebungen nach Bayern zu kommen. Er war 2011 zurückgetreten, nachdem seine Doktorarbeit als Plagiat bekannt geworden war und mit seiner Familie in die USA gezogen, wo er für den Thinktank "Center for Strategic and ...

