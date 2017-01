Donald Trump hat mit seinem Einreisestopp für Chaos an den US-Flughäfen gesorgt. Selbst die Sicherheitsbeamten wurden von dem Erlass überrumpelt. Unter Reisenden kam es zum Teil zu Panik. Trump zeigt sich unbeeindruckt.

Nisrin Elamin freute sich, nach dem langen Flug endlich in New York zu landen. Doch aus dem schnellen Weg nach Hause wurde nichts. Als die Doktorandin der kalifornischen Universität Stanford am Einreiseschalter des Kennedy-Flughafens ihre Aufenthaltspapiere für die USA vorlegte, wurde die Sudanesin abgeführt. "Sie haben mich rüde abgetastet, auch an der Brust und in der Leistengegend", berichtet die 39-Jährige. "Dann kam ich in Handschellen und habe geweint."

Die Anthropologie-Studentin war am Wochenende nicht die Einzige, die bei der Einreise in die USA plötzlich von Sicherheitsbeamten in Handschellen abgeführt wurde. Wie Elamin strandeten auch Passagiere aus anderen muslimischen Ländern an internationalen Flughäfen. Das vorübergehende Einreiseverbot gilt für alle Reisenden aus Syrien, dem Iran, Irak, Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Jemen. Eigentlich zielt der Erlass auf "radikale islamische Terroristen" - und trifft doch normale Bürger, die zum Teil seit Jahrzehnten rechtmäßig in den USA leben. Mit der Unterzeichnung des umstrittenen Erlasses eine Woche nach seiner Amtseinführung löste Trump ein weiteres Wahlversprechen ein. Er begründete den Schritt mit dem Schutz der USA vor Anschlägen.

"Rufen Sie Herrn Trump an"

Elamin saß fünf Stunden am Flughafen fest, bevor sie dann doch in ihr Zuhause nach New Jersey weiterfahren konnte. Dutzenden anderen Green-Card-Besitzern ging es schlechter. Am Samstagabend zeigte dann eine Bundesrichterin Trump die rote Karte und entschied, dass die in den Transitzonen festsitzenden Reisenden bleiben können, wenn sie gültige Visa haben. Die Bürgerrechtsvereinigung Aclu, die die Eilentscheidung beantragt hatte, ging von 100 bis 200 festgehaltenen Reisenden aus. Ein Vertreter des Heimatschutzministeriums sagte, es säßen 109 Menschen in Transitbereichen der Flughäfen fest. 173 Menschen sei von den Fluggesellschaften untersagt worden, den Flug in die USA anzutreten. Mehrere Bundesstaaten prüfen weitere juristische Schritte. Trump verstoße gegen die Verfassung, sagte etwa der Generalstaatsanwalt von Hawaii, Douglas Chin.

Die Sicherheitsbeamten wurden von Trumps Erlass selbst überrumpelt. Viele Mitarbeiter erfuhren erst aus den Medien von dem Einreisestopp, wie zwei Beamte berichteten. Offizielle Mitteilungen oder Handlungsanweisungen gibt es nicht. Entsprechend fiel das Chaos aus. Während einige Beamte ...

