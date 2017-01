FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

VNM XFRA US92220P1057 VARIAN MEDICAL SYS DL 1

APDA XFRA US03822W4069 APPLIED MICRO CIRC. NEW

TC2A XFRA KYG8701T1388 TCL MULTI.TEC.HLDGS HD 1

EGID XFRA FR0000072373 EGIDE S.A. INH. EO 2

YZA XFRA CH0043238366 ARYZTA AG NAM. SF-,02

0TC XFRA FR0010127662 TXCELL EO -,04

CNWK XFRA DE000A1K0227 CO.DON AG INH. O.N.