Medienmitteilung / Ad-hoc-Mitteilung

Zürich, 30. Januar 2017



Änderung in der Geschäftsleitung

CFO Wechsel bei CREALOGIX

Philippe Wirth wird zum 1. Mai 2017 neuer CFO der CREALOGIX. Er folgt damit auf Rolf Lichtin, der die Finanzabteilung 3.5 Jahre geleitet hat und nun zu einem anderen Unternehmen wechselt.

Philippe Wirth studierte Betriebswirtschaft an der Universität Zürich (lic. oec. publ.) mit Fokus Finanz- und Rechnungswesen. Nachdem er in der Revision gearbeitet hatte, wechselte er zur Mettler-Toledo Gruppe, wo er verschiedene Funktionen im Konzernrechnungswesen innehatte. Nach mehreren Jahren als Leiter Finanz und Controlling bei Konzerntöchtern der Mettler-Toledo in der Schweiz und den USA übernahm er die Leitung eines weltweiten Business-Transformationsprojektes, welches sämtliche Prozesse im Vertrieb, Service, Produktion, Entwicklung, Finanzen und Informatik in Europa, USA und China umfasste.

Ab 1. Mai 2017 wird Philipp Wirth als Mitglied der CREALOGIX Geschäftsleitung die Verantwortung als CFO übernehmen.

Der bisherige CFO, Rolf Lichtin, hat sich entschieden, CREALOGIX auf Ende April zu verlassen und dieselbe Funktion bei Abraxas zu übernehmen. Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat danken Rolf Lichtin für sein ausserordentliches Engagement und seinen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der CREALOGIX Gruppe.

Geschäftsleitung und Verwaltungsrat wünschen beiden Herren in ihrer neuen Funktion viel Erfolg.

Über CREALOGIX

Die (CREALOGIX Gruppe: http://group.crealogix.com/) ist ein unabhängiges Schweizer Softwarehaus und gehört als Fintech Top 100 Unternehmen zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank von morgen. Mit den Lösungen von CREALOGIX antworten Banken auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der Digitalisierung, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und Ihren Mitbewerbern stets einen Schritt voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 420 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Holding AG (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle von CREALOGIX Holding AG entziehen. CREALOGIX Holding AG kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse von CREALOGIX Holding AG oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften der CREALOGIX Holding AG gehandelt werden.

Kontakt

Bruno Richle, Verwaltungsratspräsident

Email: bruno.richle@crealogix.com

Tel. +41 58 404 80 00



Medienkontakt

Marc Stähli, Head Sales & CMO

Email: (marc.staehli@crealogix.com: mailto:marc.staehli@crealogix.com)

Tel. +41 58 404 80 83