Der auf Afrika-fokussierte Goldproduzent Endeavour Mining hat jüngst seine Produktionszahlen für das abgelaufene Jahr 2016 vorgestellt. So hat man in den abgelaufenen 12 Monaten 583.000 Unzen Gold von den Minen im Westen des afrikanischen Kontinents produzieren können. Man landete innerhalb der ausgegeben Guidance von 575.000 bis 610.000 Unzen und auch die All-In Produktionskosten von 895 US-Dollar je Unze können sich sehen lassen. Maßgeblich verantwortlich für das Einhalten der Guidance war dabei das vierte Quartal. Die Produktion lag alleine in den Monaten Oktober bis Dezember um 20% höher als noch im dritten Quartal. So produzierte man insgesamt 175.000 Unzen und die All-In Kosten lagen dabei sogar nur bei 865 US-Dollar - ein Rekordquartal. Mit den Produktionszahlen für 2016 präsentierte man auch zugleich die Erwartungen für das neue Jahr. So rechnet das Management mit einem Produktionsniveau von 600.000 bis 640.000 Unzen Gold und Produktionskosten von 860 bis 905 US-Dollar je Unze (All-In). Wenn man das Q4 als Indikation heranzieht, dann ist diese Guidance mehr als schlagbar.

Bildquelle: Endeavour Mining

