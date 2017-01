Allianz-CEO Oliver Bäte will zukaufen, wenn sich eine gute Möglichkeit ergibt. Letzte Woche wurde spekuliert, dass sich der Konzern bei der geplanten Fusion von Generali und der Intesa Sanpaolo in Italien die Perlen des Konkurrenten schnappen könnte. Doch Bäte könnte andere Pläne haben. So berichtet das Handelsblatt, dass schon seit Ende letzten Jahres Gespräche mit dem australischen Versicherer QBE laufen.

Den vollständigen Artikel lesen ...