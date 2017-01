DAX: Kommen die 12.000 Punkte?

Der DAX ging am Montag der vergangenen Handelswoche bei 11.568 Punkten in den vorbörslichen Handel. Er startete damit gut 50 Punkte unter dem nachbörslichen Schluss der Vorwoche. Bereits am Montagmorgen bildete der Index bei 11.505 Punkten sein Wochentief aus. Anschließend ging es wieder ein wenig aufwärts, allerdings gelang es dem DAX nicht, sich über 11.600 Punkte zu schieben. Diese Marke wurde erst am Dienstagnachmittag erreicht und auch gehalten. Am Mittwoch kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung an und über die 11.800-Punkte-Marke. Am Donnerstag bildete der DAX sein Wochenhoch bei 11.891 Punkten. Von hier aus ging es bis zum Freitagnachmittag in kleinen Impulsen erneut bis knapp unter die 11.800 Punkte. Der Index ging über den 11.800 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch lag deutlich über der Marke der Vorwoche, auch das Wochentief lag oberhalb der Vorwochenmarke. Der DAX ist in diesem Jahr noch nicht unter die 11.400-Punkte-Marke gerutscht. Nach den vorangegangenen zwei schwächeren Wochen konnte der DAX in der letzten Woche einen vergleichsweise ordentlichen Wochengewinn ausweisen. Die Range war größer als in den drei Vorwochen und lag über dem Durchschnitt. Der Wochenschluss war der höchste seit Juli 2015.

Wir hatten in unserem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten 11.749 Punkte per Tagesschluss bis 11.847 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung hat sich am Mittwoch eingestellt, das Anlaufziel wurde deutlich überschritten. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 11.517 Punkte nicht ganz an unsere nächste Anlaufmarke bei 11.501 Punkten, hier haben 4 Punkte gefehlt.

KW 04 / 2017 03 / 2017 02 / 2017 01/ 2017 50 / 2016 Wochenhoch 11.891 11.646 11.694 11.652 11.451 Wochentief 11.505 11.425 11.490 11.408 11.138 Wochenschluss 11.809 11.617 11.608 11.605 11.393 Wochenergebnis 192 9 3 212 162 Wochen-Range 386 221 204 244 313





Wie könnte es weitergehen?

DAX-Widerstände: 11.816/28/34/47/55/78/92....11.916/24/47

DAX-Unterstützungen: 11.794/81/67/34.....11.690/68/56/36/08.....11.589

Weitere Widerstände/Unterstützungen können dem Chart entnommen werden.





Der DAX hat in der letzten Woche einen weiteren wichtigen Schritt nach vorne gemacht: mit dem Überwinden der 11.700 Punkte scheint es möglich, die 12.000 Punkte zu erreichen - ein wesentliches Etappenziel. Charttechnisch hat sich das Bild aufgehellt. Bedenklich ist die Dynamik. Der DAX hat innerhalb der letzten sechs Handelswochen lediglich an zwei Handelstagen bemerkenswerte Schübe nach oben gehabt, die er dann über längere Zeit konsolidiert hat. Übergeordnet ist er in sehr engen Tagesranges seitwärts gelaufen. Die Konsolidierung der Aufwärtsbewegung von Beginn des Jahres hielt bis letzte Woche an. Bis dahin hat der DAX um weniger als 200 Punkte geschwankt. Dies ist kein Zeichen von Stärke, sondern dokumentiert Unsicherheit. Es ist also möglich, dass wir in der nächsten Handelswoche(n) erneut eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung erleben, bevor es an die 12.000-Punkte-Marke geht. Ob es der DAX schafft, sich über diese Marke zu schieben, ist nicht sicher.

Zur Unsicherheit trägt zweifelsohne die aktuelle Lage in den USA bei. Aktionismus ist kein Garant für Stabilität - das wird sich, möglicherweise auch kurzfristig, zeigen. Nachdem der Dow Jones und im Gefolge auch der DAX in den letzten zwei Monaten deutlich gestiegen sind, ist jetzt das Ernüchterungspotential groß. In der neuen Handelswoche wird eine Reihe von Konjunkturdaten veröffentlicht. Wichtige Termine sind am Mittwochabend der Fed-Entscheid und am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten. Wir gehen aktuell nicht davon aus, dass die Fed geldpolitische Maßnahmen ergreifen wird. Die Arbeitsmarktdaten sind zwar sehr positiv, das Wirtschaftswachstum hat jedoch im vierten Quartal 2016 nachgelassen. Möglicherweise kommt es im zweiten Quartal diesen Jahres zu einem weiteren, kleinen Zinsschritt.





Einschätzung für die neue DAX-Handelswoche

Nachdem sich der DAX über den 11.800 Punkten festgesetzt hat, könnte er versuchen, zunächst die 11.835/40 und im Anschluss die 11.855/58 Punkte zu erreichen. Gelingt es ihm, sich über die 11.858 Punkte zu schieben, so wären die 11.874/79, die 11.889/94 und 11.900/05 Punkte die nächsten wesentlichen Anlaufmarken. Kann sich der DAX über die 11.905 Punkte schieben, so könnte er im Anschluss die 11.923/25, die 11.942/48 und die 11.967/70 Punkte erreichen. Über der 11.970-Punkte-Marke wären die 11.981/85 und die 11.995/12.000 Punkte die nächsten Ziele. Wir gehen nicht davon aus, dass es in den kommenden fünf Handelstagen zu anhaltenden Notierungen oberhalb der 12.000-Punkte-Marke kommt.

Setzen sich die Bären durch, so wären die ersten relevanten Anlaufmarken auf der Unterseite bei 11.790/85, 11.777/70 und bei 11.758/50 Punkten zu suchen. Rutscht der DAX bis auf 11.750 Punkte, bestehen bereits hier Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Stellt sie sich an dieser Marke nicht ein, wären weitere Abgaben denkbar, die bis 11.730/24 oder 11.715/05 Punkte gehen könnten. Unter der 11.705-Punkte-Marke kämen die 11.694/90, die 11.681/76 und die 11.667/60 Punkte als Anlaufziele in Frage. Ein Rutsch unter die 11.700 Punkte, insbesondere auf Basis Trendstärke, hätte kurzfristig baerishen Charakter. Wird dieser Rutsch am Folgetag bestätigt, wäre es für den DAX schwierig, sich über die 11.700 Punkte zu schieben. Hält er die 11.660 Punkte nicht, könnte der DAX weiter abrutschen. Anlaufmarken wären dann die 11.638/35, die 11.624/20 und die 11.609/04 Punkte.





Die wichtigen Marken auf Basis unseres Setups:

Box-Bereich: 12.231 bis 10.201 Punkte

Tagesschlusskurs-Marken: 11.911 und 11.577 Punkte

Intraday-Marken: 11.873 und 11.696 Punkte

Range: 12.404 bis 8.061 Punkte

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 05/2017: seitwärts/abwärts

