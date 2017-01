ad pepper media International N.V.: Rekordumsatz von über EUR 60 Mio. und EUR 1,7 Mio. EBITDA

Rekordumsatz von über EUR 60 Mio. und EUR 1,7 Mio. EBITDA

Nürnberg, Amsterdam, 30. Januar 2017 - ad pepper media International N.V. hat nach Vorlage vorläufiger Ergebnisse das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von TEUR 61.164 abgeschlossen (2015: TEUR 56.009), was einem Anstieg von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und dem höchsten Wert seit Gründung der Gesellschaft entspricht. Auf vergleichbarer Basis, d.h. unter Berücksichtigung der in 2015 verkauften oder eingestellten Aktivitäten, stieg der Umsatz sogar um 12,3 Prozent. Die Bruttomarge stieg gruppenweit leicht auf TEUR 16.089 (2015: TEUR 15.844). Auf vergleichbarer Basis beträgt das Plus 9,5 Prozent.

Wesentlicher Wachstumstreiber war erneut das Segment Webgains, welches seinen Umsatz um 7,4 Prozent auf TEUR 43.894 steigern konnte (2015: TEUR 40.882). Die insbesondere seit dem sogenannten Brexit-Referendum anhaltende Pfund-Schwäche hat das Wachstum zuletzt deutlich abgebremst. Unter Bereinigung dieses Währungseffektes hätte das Umsatzwachstum im Jahresvergleich 17,1 Prozent betragen. Das höchste prozentuale Umsatzwachstum verzeichnete das Segment ad agents. Hier lag das Plus bei TEUR 2.862 auf TEUR 12.007 bzw. 31,3 Prozent (2015: TEUR 9.145). Der erreichte Wert ist gleichzeitig der höchste in der Unternehmensgeschichte. Ebenfalls sehr erfreulich entwickelte sich das Segment ad pepper media. Auf vergleichbarer Basis betrug das Umsatzplus TEUR 793 bzw. 17,8 Prozent (2015: TEUR 4.465).

Die operativen Kosten der ad pepper media group sanken deutlich um 9,4 Prozent auf TEUR 14.480 (2015: TEUR 15.986). Neben den in 2015 eingestellten bzw. veräußerten Aktivitäten führte auch die oben erwähnte Schwäche des britischen Pfundes zu einer insgesamt günstigeren Kostenstruktur innerhalb des Segmentes Webgains und damit der gesamten Gruppe. In Verbindung mit der positiven Umsatzentwicklung konnte die ad pepper group sämtliche Profitabilitätskennziffern des Vorjahres deutlich übertreffen: Das EBITDA für das Geschäftsjahr 2016 beträgt TEUR 1.748 (2015: TEUR 539). Die Segments-EBITDA belaufen sich für Webgains auf TEUR 1.505 (2015: TEUR 1.352), ad agents auf TEUR 1.158 (2015: TEUR 268) und das von ad pepper media auf TEUR 472 (2015: TEUR -497). Das EBIT der Gruppe liegt bei TEUR 1.608 (2015: TEUR 244). Das EBT beträgt TEUR 1.691 (2015: TEUR 443).

Die liquiden Mittel (einschließlich Wertpapierbeständen zum beizulegenden Zeitwert) sanken auf TEUR 19.593 (31. Dezember 2015: TEUR 22.437). Bankverbindlichkeiten bestehen weiterhin nicht.

Der Bericht für das Geschäftsjahr 2016 wird am 28. März 2017 veröffentlicht.

Kennzahlen (vorläufig und ungeprüft) 2016 gegenüber 2015:

2016 2015 Abw. in % Umsatz TEUR 61.164 56.009 9,2 Bruttomarge TEUR 16.089 15.844 1,5 EBITDA TEUR 1.748 539 > 100,0 EBIT TEUR 1.608 244 > 100,0 EBT TEUR 1.691 443 > 100,0 31.12.2016 31.12.2015 Abw. in % Liquide Mittel* TEUR 19.593 22.437 -12,7 Eigenkapital TEUR 14.979 16.508 -9,3

*einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert

