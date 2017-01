Weiterhin gab es am Freitag eine abwartende Haltung der Investoren, auf weitere Impulse wird gewartet. Der DAX , der am Vortag mit fast 11.900 Punkten auf den höchsten Stand seit April 2015 gestiegen war, gab leicht um 0,3 Prozent auf 11.814 Punkte nach. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,5 Prozent auf 3.303 Punkte. Der ATX gewann als europäischer Outperformer 0,3%, gesucht waren Erste Bank (+1,7%), Buwog (+1,7%) und CA Immo (+1,6%). "Verantwortlich für die gedämpfte Stimmung dürfte die Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und Mexiko sein", sagten Analysten. .Im Streit von US-Präsident Donald Trump mit Mexiko um den geplanten Mauerbau an der Grenze ist das Weiße Haus inzwischen aber zurückgerudert. Trumps Sprecher Sean Spicer schwächte...

