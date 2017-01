Seit Monaten befindet sich Palladium in einer volatilen Aufwärtsbewegung. Obwohl hier in den vergangenen Monaten erhebliche Schwankungen zu verzeichnen waren, ging der Kurs doch sukzessive nach oben und die Aussichten, dass dies sich auch in 2017 weiter so fortsetzt, sehen gut aus. Grund genug sich mit einigen Besonderheiten beim Rohstoffhandel mit Palladium auseinanderzusetzten. Weniger Handelsvolumen und weniger Handelsplätze als beispielsweise beim Gold oder Silber, machen den Palladiumwert anfälliger für weniger voluminöse Aufträge. Schwankungen und "Achterbahnfahrten" des Kurses sind keine Seltenheit. Zu finden ist Palladium und palladiumhaltige Legierungen hauptsächlich in Flüssen zum Beispiel als geologische Seifen. Die Vorkommen im Ural, Australien, Äthiopien, Nord- und Südamerika sind aber schon lange nicht mehr ergiebig und meist bereits vollständig abgeschöpft. Daher...

