Um 10: Gewinnmitnahmen im DAX - Mittelabflüsse an der Wall Street

Inmitten steigender Kurse an der Wall Street in der vergangenen Woche und einem Sprung des Dow Jones über die Marke von 20.000 Punkten gab es erstmals seit längerer Zeit wieder bedeutsame Mittelabflüsse aus US-Aktienfonds. Auch der Wochenstart in Europa beginnt eher verhalten, der Deutsche Aktienindex kommt nach der Rally in der Vorwoche wieder etwas zurück. Kurzfristig orientierte Anleger nehmen ihre Gewinne mit.

Aktuell ist die Stimmung vielleicht schon wieder zu gut. Zu viele Anleger glauben, dass Aktien jetzt zu kaufen eine gute Idee ist. Wenn die Mehrheit aber denkt, dass die Kurse weiter steigen, passiert an der Börse oft das Gegenteil. Auslöser dafür könnte einmal mehr die Politik sein.

