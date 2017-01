Erst Mitte Januar vollendete sich eine W-Formation im Kursverlauf der E.ON-Aktie und deutlich steigende Notierungen schlossen sich an. Ein erstes "Zwischenziel" bei 7,39 Euro konnte erreicht werden. Hier pausierte der Wert in den vergangenen Handelstagen - ein nachhaltiger Break gelang nicht. So wurde das Ziel aus der W-Formation bei ca. 7,80 ...

