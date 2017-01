DAX - Zertrumpelt Donald die Rally?

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

Der DAX® setzte am vergangenen Freitag die avisierte "Konsolidierung in Richtung 11.800 Punkte" weiter fort. Im Bereich 11.800 Punkte gab es dann das erwartete Kaufinteresse und das deutsche Börsenbarometer stabilisierte sich zum Wochenausklang oberhalb dieser Marke.

Von diesem Kaufinteresse ist dann zum Wochenauftakt nochts mehr zu sehen - zu verstörend sind die Nachrichten vom Wochenende aus den USA. Der deutsche Leitindex startet mit einer Abwärtskurslücke in die neue Handelswoche und gibt direkt im Anschluss weiter nach. Kurzfristig sind Erholungsversuche in den Bereich 11.780 bis 11.800 Punkte denkbar, solange den Bullen jedoch kein Stundenschlusskurs nördlich von 11.820 Punkten gelingt dominieren im Anschluss wieder die Abwärtsrisiken für einen Rutsch in Richtung 11.690 Punkte, potenziell deutlich tiefer. Die Börsen sind in den vergangenen Wochen sehr gut gelaufen. Die aktuelle US-Politik unter Trump ist da ein guter Grund, um nun erst einmal Gewinne zu realisieren. Diese Gewinnmitnahmen könnten sich in den kommenden Tagen zu einer größeren Abwärtswelle entwickeln. Unter technischen Gesichtspunkten besteht unterhalb von 11.820 Punkten kein Anlass für neue Longpositionen.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.01. bis 30.01.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU7274 7,60 11.000 14,74 31.03.2017 DAX® Index HU6E2R 23,44 9.410 5,02 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 30.01.2017; 10:11 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU681X 11,66 12.900 10,38 31.03.2017 DAX® Index HU6F9T 6,76 12.400 18,37 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 30.01.2017; 10:11 Uhr

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Zertrumpelt Donald die Rally? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).