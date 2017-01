Wie der Spezialist für Sensoren und Dioden mitteilte, hat man einen Großauftrag in Amerika abschließen können. Dieser Auftrag hat ein Volumen von mehreren Millionen Dollar in den nächsten drei Jahren und steht im Zusammenhang mit dem derzeitigen Trend-Thema autonomes Fahren. Konkret beliefert First Sensor zukünftig das kalifornische Unternehmen Velodyne Lidar mit sogenannten Avalanche Fotodioden. Das ...

