PRESSEMITTEILUNG

CHORUS Clean Energy AG setzt erfolgreichen Ausbau des Bereichs Asset Management fort und plant Auflage eines weiteren SICAV-Spezialfonds

- Über 120 Millionen Euro im Auftrag institutioneller Kunden investiert - Neuer Luxemburger SICAV-Fonds geplant

Neubiberg/München, 30. Januar 2017 - Die auf den Betrieb von Solar- und Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG ("CHORUS") aus Neubiberg bei München konnte 2016 ihr Segment Asset Management weiter deutlich ausbauen. Seit Herbst 2016 hat CHORUS einen Solar- und vier Windparks in Deutschland und Frankreich mit einer Gesamtkapazität von rund 65 Megawatt (MW) erworben und damit über 120 Millionen Euro im Auftrag von institutionellen Kunden investiert. Mit den bereits zuvor realisierten Zukäufen konnte CHORUS ein ausgewogenes Portfolio für die Investoren zusammenstellen. Insgesamt hat CHORUS im vergangenen Jahr mehr als 230 Millionen Euro investiert.

Darüber hinaus konnte mit der Akquisition der Prime Renewables GmbH (PRG) im Juli 2016 ein rund 86 MW großes und auf fünf europäische Länder verteiltes Solar- und Windparkportfolio, das maßgeblich durch Mittel institutioneller Investoren finanziert ist, von CHORUS übernommen werden. Im August 2016 übertrug die Lloyds Fonds AG die Betriebsführung von Windparks in Deutschland und Schottland mit einer Gesamtleistung von weiteren rund 25 MW auf CHORUS.

"In 2017 werden wir unter anderem mit der Auflage eines Luxemburger Spezialfonds für Erneuerbare Energien in Europa in der innovativen Form des SICAV-RAIF das Segment Asset Management weiter kräftig ausbauen", sagt Karsten Mieth, Vorstand der CHORUS Clean Energy AG.

Über CHORUS Die CHORUS-Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt 95 Solar- und Windparks mit einer Leistung von mehr als 530 Megawatt in sieben Ländern Europas. Mit dem breit diversifizierten Portfolio erwirtschaftet das Unternehmen stabile, planbare und langfristige Erträge. Für professionelle Anleger bietet CHORUS Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den gesamten Investitionszyklus einer Anlage ab - vom Assetsourcing über die wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, die Betriebsführung bis hin zur Veräußerung.

Im Jahr 2016 hat die im SDAX gelistete Capital Stage AG mit Sitz in Hamburg mehr als 94 Prozent der Anteile an der Gesellschaft erworben. Gemeinsam betreibt die Capital Stage-Gruppe heute Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Italien, Österreich und Schweden mit einer Erzeugungsleistung von über 1,2 Gigawatt.

Kontakt: Investor Relations CHORUS Clean Energy AG Tel.: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 0 Fax: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 11 E-Mail: IR@chorus.de

