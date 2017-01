Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leverkusen (pta031/30.01.2017/16:45) - Die Biofrontera AG (FSE: B8F) teilt mit,

dass die Europäische Kommission heute dem positiven Votum des Ausschusses für

Humanarzneimittel CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) der

Europäischen Zulassungsbehörde EMA gefolgt ist und die Erweiterung der Zulassung

von Ameluz® zur Behandlung von Basalzellkarzinomen erteilt hat. Die erweiterte

Zulassung umfasst die Behandlung von superfiziellen und/oder nodulären

Basalzellkarzinomen bei Erwachsenen, bei denen eine operative Entfernung

aufgrund möglicher Morbidität oder wegen des unvorteilhaften kosmetischen

Ergebnisses ausscheidet.



Der Vorstand



(Ende)



