Die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft (ISIN: DE0007007007) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (0,22 Euro) ist dies eine Anhebung um 78 Eurocent. Die Hauptversammlung findet am 17. Mai 2017 statt. Auf Basis des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...