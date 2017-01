"Was geht denn gerade bei der Aktie von Kromi Logistik ab?", mag sich manch Anleger fragen. Schließlich ist die Notiz des Dienstleisters für Präzisionswerkzeuge allein seit Jahresbeginn um 45 Prozent in die Höhe geschossen. Dabei ist der Small Cap normalerweise äußerst träge. Rein an den fundamentalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...