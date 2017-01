Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Nacka Strand, 30.1.2017 (pta034/30.01.2017/18:00) - Der Verwaltungsrat der Trig

Social Media AB (ISIN SE0006027546 | WKN A116BG ) ist stolz darauf, mitteilen zu

können, dass er die Hauptpunkte des Vertrages für die Akquisition von Fantrac

Global Limited unterzeichnet hat.



Eine endgültige Akquisitionsvereinbarung ist abhängig von der Zustimmung der

Fantrac-Aktionäre und wird voraussichtlich bis Ende Februar 2017 abgeschlossen

sein. Die Unternehmen haben eine Reihe von Synergieelementen identifiziert, die

den Weg für eine Reihe von Akquisitionen ebnen.



"Fantrac in unsere Familie einzubringen ist ein strategischer und taktischer

Schritt, der die Potenziale der beiden Unternehmen nutzt und freigibt",

kommentiert Anthony Norman, Geschäftsführer von Trig Social Media.



Trig bezahlt für den Erwerb durch Ausgabe von rund 150.000.000 neuen Aktien und

mit einer leistungsabhängigen Zusatzzahlung.



Fantrac ist ein etablierter Akteur im Social Media Umfeld mit dem Schwerpunkt

auf Prominente. Die Homepage www.myfantrac.com wurde vor kurzem aktualisiert und

Trig wird einige seiner Technologie in der nächsten Version integrieren.



"Ich glaube, dass diese Akquisition ein sehr willkommener erster Schritt in den

Veränderungen der operativen Struktur von Trig ist, die im Jahr 2016 angekündigt

wurden. Wie bei vielen guten Dingen brauchen diese Änderungen auch Zeit, um

zum Abschluss zu kommen und wir freuen uns auf die Ergänzung des

Management-Teams von Trig und darauf, die Werte von Fantrac den Trig-Aktionären

zu präsentieren", sagt Wayne Lochner, Mitbegründer und Geschäftsführer von

Fantrac.



About Trig Social Media AB (Publ.)

Trig Social Media (Publ.) is a global social media platform provider who has

designed a range of social user-engagement product applications such as Trig.com,

Trig Money, Momentik by Trig and HeyHey. The global growth of the company's

product applications is being developed directly with users as well as via

country Franchisees, affiliates, and ambassadors.



Risk Disclaimer

The directors of TRIG accept responsibility for the information contained in

this announcement relating to TRIG. To the best of the knowledge and belief of

the directors of TRIG (who have taken all reasonable care to ensure such is the

case), the information contained in this announcement is in accordance with the

facts and does not affect the import of such information.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext

veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version.

Diese Übersetzung wird lediglich zum besseren Verständnis mitgeliefert. Die

deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine

Verantwortung oder Haftung weder für den Inhalt, für die Richtigkeit, der

Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus

Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder

Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf der

Firmenwebseite!



Company Contact:

Trig Social Media AB

Anthony Norman, Managing Director

Phone: +46 (0) 40-60 60 284

Fax: +46 (0) 40-692 92 52

Email: info@trig.com

S - 131 28 Nacka Strand

Sweden



Investor Relations Contact:

Noack Consult & PARTNERS

Phone: +49 (0) 173 6793092

Email: pnconsult@yahoo.de



