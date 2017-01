Liestal, Schweiz, 31. Januar 2017 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat der am 4. April 2017 stattfindenden Generalversammlung die Wahl von Elmar Schnee, Philipp Gutzwiller, Patrick Vink, MD, und Thomas Meier, PhD und CEO von Santhera, in den Verwaltungsrat vorschlagen wird. Thomas Meier wird zudem als Delegierter des Verwaltungsrats nominiert.

Santhera beabsichtigt, seinen Verwaltungsrat zu erweitern und nominiert Elmar Schnee, Philipp Gutzwiller, Patrick Vink, MD (wie bereits angekündigt) und Thomas Meier, PhD, CEO von Santhera, für die Wahl als neue Mitglieder des Verwaltungsrats an der Generalversammlung vom 4. April 2017. Vorbehältlich seiner Wahl in den Verwaltungsrat, ist der CEO des Unternehmens, Thomas Meier, auch für das Amt des Delegierten des Verwaltungsrats vorgesehen.

Zur Erweiterung des Verwaltungsrats sagte Martin Gertsch, Verwaltungsratspräsident von Santhera: "In den letzten Jahren hat Santhera ein neues, vielversprechendes Unternehmensstadium erreicht und bereitet sich auf starkes Wachstum seiner internationalen Geschäftsaktivitäten vor. Mit diesen Nominierten wird der Verwaltungsrat erfahrene Führungskräfte dazu gewinnen, um die strategische Expertise bei der Expansion globaler pharmazeutischer Unternehmen zu stärken. Dies wird für die zukünftige Entwicklung von Santhera von grosser Bedeutung sein und ich freue mich sehr auf ihre Unterstützung und ihren Beitrag."

Profile der Kandidaten zur Wahl an der Generalversammlung vom 4. April 2017:

Elmar Schnee ist eine erfahrene Führungskraft mit einer überzeugenden Erfolgsbilanz in der Führung von globalen pharmazeutischen Unternehmen. Seine umfangreiche Expertise umfasst ein breit gefächertes Spektrum von Positionen mit Führungsverantwortung in verschiedenen Funktionsbereichen und Ländern in der Pharmaindustrie. Gegenwärtig ist Elmar Schnee Chief Operating Officer von MindMaze, einem Neurotechnologie-Spin-Off-Unternehmen der Eidgenössischen Technischen Hochschule (EPFL). Vor seiner jetzigen Tätigkeit war er Verwaltungsratspräsident, CEO und VR-Mitglied von Cardiorentis in Zug (Schweiz). Davor war er als General Partner und Mitglied des Vorstands der Merck KGaA verantwortlich für dessen weltweites Pharmageschäft. Er leitete auch die umfangreiche Umstrukturierung des Unternehmens einschliesslich der Akquisition und Integration von Serono. Vor seiner Tätigkeit bei Merck war Elmar Schnee als Geschäftsleiter sowie als Führungskraft in den Bereichen Marketing, Lizenzierung, Strategie und Geschäftsentwicklung für UCB Pharma, Sanofi-Synthelabo, Migliara Kaplan und Fisons tätig. Er ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrates der börsenkotierten Jazz Pharmaceuticals und Stallergenes Greer sowie weiterer privat gehaltener Life-Science-Unternehmen.

Philipp Gutzwiller ist ein erfahrener Corporate-Finance-Experte mit Fokus auf die Life-Sciences-Industrie. Zu seinen Kernkompetenzen gehört die Erarbeitung von Finanzierungslösungen für Pharmaunternehmen und er kann auf ein starkes Netzwerk in der Finanz- und Gesundheitsindustrie in den USA, Europa und Japan zählen. Derzeit ist er Global Head Healthcare bei der Lloyds Banking Group plc in London. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Bankier für die Gesundheitsbranche und berät Firmen- und Private-Equity-Kunden bei der Beurteilung, Finanzierung und Durchführung von Akquisitionen und Kapitalmarkttransaktionen. Seine Karriere begann er bei Roche als Financial Controller und arbeitete später als Führungskraft im Mergers and Acquisitions-Team des Unternehmens.

Patrick Vink, MD, ist derzeit bereits Berater für Santheras Verwaltungsrat. Er berät auch die Life-Sciences-Industrie und verfügt über mehr als 25 Jahre globale Branchenerfahrung. Aus seiner Tätigkeit als Geschäftsleitungsmitglied bei verschiedenen Europäischen und US-Unternehmen bringt er fundierte Erfahrung ein im Umgang mit wichtigen Interessengruppen, wie Investoren, der Finanzbranche und Behörden. In seiner letzten operativen Funktion war er als Chief Operating Officer mit Ergebnisverantwortung bei Cubist Pharmaceuticals zuständig für alle weltweiten kommerziellen und technischen Operationen und das globale Allianzmanagement. Zuvor hatte Patrick Vink mehrere leitende Positionen bei Mylan Inc., Novartis Generics / Sandoz, Biogen und Sanofi-Synthelabo inne. Er ist derzeit Verwaltungsratspräsident der privat gehaltenen NMD Pharma und Acacia Pharma und Mitglied des Verwaltungsrats der börsenkotierten Concordia International Corp. und mehrerer privat gehaltener Life-Science-Unternehmen.

Thomas Meier, PhD, ist Mitbegründer und Chief Scientific Officer von Santhera und seit 2011 Chief Executive Officer des Unternehmens. Die grossen Fortschritte von Santhera in den letzten Jahren und dessen Entwicklung zu einem in der Mitochondrienmedizin führenden und erfolgreichen Spezialitätenpharmaunternehmen sind Verdienste von Thomas Meier und seinem Team. Als Neurowissenschaftler steuert er wissenschaftliche und geschäftliche Erfahrungen auf dem Gebiet der mitochondrialen und neuromuskulären Erkrankungen bei und ist als Delegierter des Verwaltungsrates vorgesehen.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente zur Behandlung seltener neuromuskulärer und mitochondrialer Krankheiten fokussiertes Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen. Das erste Produkt von Santhera, Raxone, ist in der Europäischen Union, Norwegen, Island und Liechtenstein zur Behandlung von Leber Hereditärer Optikusneuropathie (LHON) zugelassen. Für Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), die zweite Indikation für Raxone, hat Santhera in der Europäischen Union und der Schweiz einen Antrag auf Marktzulassung gestellt. In Zusammenarbeit mit dem US National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) entwickelt Santhera Raxone in einer dritten Indikation, primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS), sowie Omigapil für Patienten mit kongenitaler Muskeldystrophie (CMD). Für alle diese Krankheiten besteht ein sehr hoher medizinischer Bedarf. Weitere Informationen zu Santhera finden Sie unter (www.santhera.com: http://www.santhera.com).

Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals. Â Â Â Â Â

