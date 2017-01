WashTec AG: 2016 mit starkem vierten Quartal abgeschlossen

WashTec: 2016 mit starkem vierten Quartal abgeschlossen - Konzernumsatz steigt auf Mio. EUR 372,8 (Vorjahr Mio. EUR 340,9;+9,4%)

- EBITDA verbessert sich auf Mio. EUR 53,4 (Vorjahr Mio. EUR 46,1; +15,8%) - EBIT steigt auf Mio. EUR 44,1 (Vorjahr Mio. EUR 36,5; +20,9%) - Auftragsbestand zum Jahresende 2016 deutlich über Vorjahr

Augsburg, 31. Januar 2017 - Die WashTec Gruppe - der führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit - hat im Geschäftsjahr 2016 nach einem starken letzten Quartal einen Umsatzanstieg um 9,4 % auf Mio. EUR 372,8 (Vorjahr Mio. EUR 340,9) nach vorläufigen Zahlen erzielt. Nach Bereinigung des Währungseffektes ergibt sich ein Wachstum von 10,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Im vierten Quartal betrug das Wachstum gegenüber 2015 18,8 %. Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt Mio. EUR 53,4 (Vorjahr: Mio. EUR 46,1). Der vorläufige Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) liegt bei Mio. EUR 44,1 (Vorjahr: Mio. EUR 36,5). Dies entspricht einer EBIT-Rendite von 11,8 %, die damit gegenüber dem Vorjahr (10,7 %) weiter verbessert werden konnte. Alle Regionen und Produkte haben zum Umsatzwachstum beigetragen. Während im ersten Halbjahr insbesondere individuelle Kunden das Wachstum getrieben haben, wurde das zweite Halbjahr von einer guten Geschäftsentwicklung mit bestehenden Großkunden zusätzlich positiv beeinflusst. Der Auftragsbestand der WashTec Gruppe lag zum Jahresende 2016 weit über Vorjahr, daher wird ein anhaltend hohes Wachstum auch in den ersten Monaten 2017 erwartet. Die Mitarbeiteranzahl ist mit 1.767 per Ende Dezember 2016 v.a. aufgrund des Aufbaus von Mitarbeitern in Supply Chain und Vertrieb um 78 Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Obwohl die Investitionen in Kundencenter, Chemiegeschäft und Standorte deutlich über dem Vorjahresniveau lagen, betrug die Netto- Finanzverschuldung (flüssige Mittel abzüglich kurz- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten) zum Jahresende lediglich Mio. EUR 4,5 (Vorjahr: Mio. EUR 1,9).

Wesentliche vorläufige Konzern-Kennzahlen:

Mio. EUR, IFRS 2016 2015 Umsatz 372,8 340,9 EBITDA 53,4 46,1 EBIT 44,1 36,5 Netto-Finanzverschuldung 4,5 1,9

Die Veröffentlichung des vollständigen Konzernabschlusses mit den endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 ist für den 22. März 2017 vorgesehen.

Über WashTec: Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec über 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Kerneuropa, Osteuropa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 70 Ländern präsent.

