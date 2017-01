CEVCENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC erfüllt Prognose bei Umsatz und Ergebnis und erwartet für 2017 weiteres Wachstum COMcomdirect Vorsteuerergebnis 2016: 120,7 Millionen Euro - Ziel übertroffen: 21,4% Eigenkapitalrendite für Gesamtjahr 2016 DBK (VB +2,9%) Deutsche Bank will 2017 wieder profitabel werden, Interview mit Privat- und Firmenkundenchef Christian Sewing, HB, S. 28-29 Deutsche Bank zahlt 425 Mio USD Strafe in russischer Geldwäsche-Affäre BRITISCHE FINANZAUFSICHT FCA BELEGT DEUTSCHE BANK MIT 163 MIO GBP STRAFE F3CSFC Energys Exklusivpartner Oneberry gewinnt Mehrjahresausschreibung und platziert bisher größten Asien-Einzelauftrag HLAGHapag-Lloyd sieht sich in neuem Branchenumfeld gut aufgestellt INHIndus will weiter zukaufen, Gespräch mit Vorstandschef Jürgen...

Den vollständigen Artikel lesen ...