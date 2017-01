Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta007/31.01.2017/08:00) - Die ATOSS Software AG befindet sich

unverändert auf Erfolgskurs und vermeldet gemäß vorläufigen Zahlen erneut

Spitzenwerte bei allen wesentlichen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2016.

Der Konzernumsatz wurde deutlich um 10 Prozent auf Mio. EUR 49,5 erhöht. Zudem

hat ATOSS die exzellente Ergebnisentwicklung der Vorjahre trotz signifikanter

Zukunftsinvestitionen erneut übertroffen: das operative Ergebnis (EBIT) stieg

zweistellig um 20 Prozent auf Mio. EUR 13,6 und die Umsatzmarge auf 27 Prozent

nach 25 Prozent im Vorjahr. Dem Spezialisten für Workforce Management ist es

somit gelungen, sein dynamisches Wachstum und die Ertragskraft weiter zu

stärken.



ATOSS setzt ihre Erfolgsgeschichte nun schon im elften Jahr in Folge ungebrochen

fort. Dabei erweist sich das ATOSS-Geschäftsmodell unverändert als äußerst

erfolgreich und stabil. Das zweistellige Umsatzwachstum ist ein klarer Beleg für

die Wettbewerbsstärke des Münchner Innovationsführers und verdeutlicht

anschaulich die kontinuierlich zunehmende Bedeutung des Themas Workforce

Management in der Unternehmenssteuerung. Dies spiegelt sich auch in den im

Geschäftsjahr 2016 erzielten Auftragseingängen eindrucksvoll wieder. So wurden

im abgelaufenen Geschäftsjahr Auftragseingänge für Softwarelizenzen inklusive

dem Softwarenanteil aus fest kontrahierten Cloud-Subskriptionen von Mio. EUR

12,3 (Vj. Mio. EUR 11,1) erzielt. Besonders erfolgreich entwickelte sich das

Cloud Geschäft mit einem Anstieg des Gesamtauftragseingangs um 45 Prozent auf

Mio. EUR 3,5. Infolge dessen hat sich der Auftragsbestand bei den Cloud

Solutions mit Mio. EUR 5,3 nach Mio. EUR 2,7 im Vorjahr nahezu verdoppelt.



Mit Gesamtumsatzerlösen von Mio. EUR 49,5 schloss ATOSS das umsatzstärkste Jahr

der Unternehmensgeschichte ab. Auf den Wachstumstreiber Softwarelizenzen

entfielen im Berichts-zeitraum Mio. EUR 11,2. Dies entspricht einem Plus von 14

Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die seit Jahren konstant positive

Entwicklung bei der Softwarewartung wurde erfolgreich ausgebaut. Hier stiegen

die Umsätze um 7 Prozent auf Mio. EUR 18,1. Damit erreichten die Softwareumsätze

mit Mio. EUR 29,3 insgesamt einen Anteil am Konzernumsatz von 59 Prozent. In der

Beratung konnte ATOSS - getragen von der positiven Auftragslage für

Implementierungsleistungen aufgrund der Softwarelizenzverkäufe - um 12 Prozent

auf Mio. EUR 13,4 zulegen. Mit Hardware wurden Mio. EUR 4,4 (Vj. Mio. EUR 4,6)

erzielt. Die sonstigen Umsätze lagen mit Mio. EUR 2,4 um Mio. EUR 0,7 über dem

Vorjahreswert.



Nicht nur mit Blick auf den Umsatz kann ATOSS Rekordzahlen ausweisen. So stieg

das operative Ergebnis signifikant um 20 Prozent auf Mio. EUR 13,6 bei einer um

2 Prozentpunkte verbesserten Umsatzmarge von 27 Prozent. Nach einem positiven

Finanzergebnis von Mio. EUR 0,1 ergab sich beim Ergebnis vor Steuern ein Sprung

um 21 Prozent auf Mio. EUR 13,7 und beim Nettoergebnis um 22 Prozent auf Mio.

EUR 9,3. Pro Aktie verdiente ATOSS im Geschäftsjahr 2016 EUR 2,33 nach EUR 1,91

im Vorjahr. Die sehr positive Unternehmensentwicklung bewirkte eine Zunahme des

operativen Casflows um 53 Prozent auf Mio. EUR 12,2, die Liquidität bewegt sich

mit Mio. EUR 24,8 (Vj. Mio. EUR 24,4) trotz Ausschüttung einer Dividende von

Mio. EUR 11,1 Ende April 2016 weiterhin auf sehr hohem Niveau. Die

Eigenkapitalquote zum 31.12.2016 betrug 50 Prozent. Damit weist ATOSS auch in

2016 kerngesunde Bilanzrelationen auf.



Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat im Rahmen seines Gewinnverwendungsbeschlusses

eine Dividende von EUR 1,16 je Aktie vorschlagen. Damit bleibt ATOSS ihrer vor

mehr als 10 Jahren festgelegten Ausschüttungspolitik von ca. 50 Prozent des

Gewinns je Aktie mit Kontinuität gegenüber dem Vorjahr treu. Zudem erfolgen in

unregelmäßigen Abständen hohe Sonderausschüttungen nicht benötigter

Liquidität. Im Geschäftsjahr 2016 hatte ATOSS insgesamt Mio. EUR 11,1 (Dividende

von EUR 0,95 sowie eine Sonderausschüttung von EUR 1,85 je Aktie) ausbezahlt.

Die Hauptversammlung wird am 28. April 2017 über den Gewinnverwendungsvorschlag

der Verwaltungsorgane beschließen.



In fast allen Branchen und Unternehmen jeder Größenordnung wird zunehmend

ein hoher Bedarf für Workforce Management Lösungen erkannt. Allein das Konzept

der Industrie 4.0 lässt sich nur mit Hilfe leistungsfähiger Informationssysteme

und Softwarelösungen umsetzen. Diese äußerst positiven Prognosen werden

insbesondere durch die Beschleunigung des dynamischen Wachstums der Gesellschaft

in den letzten Geschäftsjahren mit jeweils zweistelligen Umsatzwachstumsraten

untermauert und belegen nachdrücklich, dass das Wachstumspotential von ATOSS

noch lange nicht ausgeschöpft ist.



Die neuen Rekordwerte sieht der Vorstand als Ansporn für die Zukunft und geht

für das laufende Geschäftsjahr von einer Fortsetzung der sehr positiven

Entwicklung bei einer EBIT-Marge von ca. 25 Prozent aus.



KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: JAHRESVERGLEICH PER 31. DEZEMBER IN TEUR



01.01.2016 - Anteil am 01.01.2015 - Anteil am Veränderung

31.12.2016 Gesamtums 31.12.2015 Gesamtumsa 2016 zu 2015

atz tz



Umsatz 49.544 100% 44.941 100% 10%

Software 29.307 59% 26.714 60% 10%

Lizenzen 11.206 23% 9.838 22% 14%

Wartung 18.101 37% 16.876 38% 7%

Beratung 13.379 27% 11.906 26% 12%

Hardware 4.444 9% 4.610 10% -4%

Sonstiges 2.414 5% 1.711 4% 41%



EBITDA 14.277 29% 12.032 27% 19%

EBIT 13.569 27% 11.344 25% 20%

EBT 13.677 28% 11.322 25% 21%

Nettoergebnis 9.278 19% 7.591 17% 22%

Cash Flow 12.232 25% 7.980 18% 53%

Liquidität 24.785 24.368 2%

EPS in Euro 2,33 1,91 22%

Mitarbeiter (3) 367 340 8%

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR



Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16 Q4/15



Umsatz 13.003 12.612 12.233 11.696 11.888

Software 7.790 7.391 7.242 6.884 7.125

Lizenzen 3.134 2.858 2.747 2.467 2.782

Wartung 4.656 4.533 4.495 4.417 4.343

Beratung 3.528 3.195 3.355 3.301 3.125

Hardware 969 1.267 1.173 1.035 1.094

Sonstiges 716 759 463 476 544



EBITDA 3.974 3.708 3.225 3.370 3.182

EBIT 3.778 3.544 3.050 3.197 2.909

EBIT-Marge in % 29% 28% 25% 27% 25%

EBT 3.670 3.518 3.149 3.340 2.855

Nettoergebnis 2.409 2.415 2.170 2.284 1.867

Cash Flow 75 7.301 608 4.248 7.980

Liquidität (1/2) 24.785 25.238 18.065 28.657 24.368

EPS in Euro 0,60 0,61 0,55 0,57 0,47

Mitarbeiter (3) 367 359 348 354 340

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige

sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Investmentfonds, Gold) zum

Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen)

(2) Dividende von EUR 2,80 je Aktie am 27.04.2016 (TEUR 11.134) und Dividende

von EUR 0,88 je Aktie am 29.04.2015 (TEUR 3.499)

(3) zum Quartals-/Jahresende



Anstehende Termine:

10.03.2017 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2016

10.03.2017 Bilanzpressekonferenz

25.04.2017 Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss

28.04.2017 Hauptversammlung

25.07.2017 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss

11.08.2017 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss

25.10.2017 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss

27.-29.11.2017 ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum



Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Consulting, Software und Services für

professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob

klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung,

anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung,

ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder on Premise. Die modularen

Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität sowie

State-of-the-Art- Technologie aus und bieten komplette Plattformunabhängigkeit.

Das 1987 gegründete, börsennotierte Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2016

einen Umsatz von rund EUR 49,5 Mio. Euro. ATOSS Workforce Management Lösungen

leisten bei rund 5.000 Kunden in über 40 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr

Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr

Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören

Unternehmen wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, Edeka, Klinikum Leverkusen, Lufthansa,

Meyer Werft, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg oder W.L. Gore &

Associates.



Weitere Informationen: http://www.atoss.com



