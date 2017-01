Frankfurt - Das Anlageziel des Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN LU0114760746/ WKN 941034, A (acc) EUR) ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit, auch in Schwellenländern, so die Experten von Franklin Templeton.Der Templeton Growth (Euro) Fund habe sich im Dezember besser als sein Vergleichsindex entwickelt. Globale Aktien hätten ihre positive Dynamik während des Monats beibehalten, auch wenn zyklische Werte defensivere Titel nicht mehr ganz so deutlich hinter sich hätten lassen können. Eine solide Wertentwicklung in den Sektoren der Experten Energie, Zyklische Konsumgüter und Finanzwerte habe die relativen Ergebnisse unterstützt. Die Titelauswahl in den Sektoren Industrie und Versorger hätten die relative Wertentwicklung im Berichtsmonat belastet. (Stand vom 31.12.2016) (31.01.2017/fc/a/f)

