Frankfurt - Das Anlageziel des Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN LU0114760746/ WKN 941034, A (acc) EUR) ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit, auch in Schwellenländern, so die Experten von Franklin Templeton.Globale Aktien hätten im vierten Quartal stark zugelegt. Nach dem Wahlsieg Donald Trumps und der republikanischen Partei in beiden legislativen Kammern der USA seien die Erwartungen bezüglich einer neuen Welle reflationärer wirtschaftspolitischer Maßnahmen in der weltweit größten Volkswirtschaft gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...